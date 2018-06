Essen (AFP) Die vierte Tarifrunde für die rund 600.000 Gebäudereiniger in Deutschland ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warf dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks vor, sich bei den am Dienstagabend beendeten Verhandlungen in Essen zu wenig bewegt zu haben. Von der Ankündigung der Arbeitgeber, eine Einigung erzielen zu wollen, "war nichts zu spüren", kritisierte die Gewerkschaft.

