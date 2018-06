Hamburg (AFP) Die neue Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, sieht nur dann Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene, wenn die SPD ihren Kurs ändere. "Wenn wir eine sozialdemokratische SPD hätten, wäre das Zusammengehen relativ einfach, weil es da relativ viele Übereinstimmungen gäbe", sagte Wagenknecht am Dienstag in den ARD-Tagesthemen. Angesichts der Probleme in Deutschland sei es "natürlich besser, wenn man Gesetze machen und nicht nur Gesetzen widersprechen kann."

