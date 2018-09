Nürnberg (SID) - Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Marco Pfleger vorzeitig um zwei Jahre bis 2018 verlängert. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kam an den ersten zehn Spieltagen der laufenden Saison bereits auf zwei Tore und vier Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit war Pfleger auch für den Zweitligisten Löwen Frankfurt, Nürnbergs Kooperationspartner in der DEL2, zum Einsatz gekommen.