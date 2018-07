Paris (AFP) In der Korruptions-Affäre um das frühere Irak-Programm "Öl für Lebensmittel" hat in Paris ein Berufungsprozess begonnen. Vor dem Pariser Berufungsgericht müssen sich seit Mittwoch unter anderem der französische Energiekonzern Total und das Schweizer Erdölunternehmen Vitol verantworten. Bei einem ersten Prozess in Paris waren im Juli 2013 alle Angeklagten freigesprochen worden.

