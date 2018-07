Nanterre (AFP) Der Gründer von Frankreichs rechtsextremer Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, hat die Partei wegen seines Rauswurfs verklagt. Der 87-Jährige verlangt, wieder in die Front National aufgenommen zu werden, wie sein Anwalt Frédéric Joachim am Mittwoch sagte. Außerdem fordere Le Pen von der Partei zwei Millionen Euro Schadenersatz: Seine "Würde und Ehre" seien durch den Ausschluss verletzt worden, außerdem hätten seine "Bekanntheit und politische Aktivität" Schaden genommen, heißt es in der von der Zeitung "L'Opinion" in Auszügen veröffentlichten Klageschrift.

