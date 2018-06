Straßburg (AFP) Ein Schweizer Kampfjet ist am Mittwoch im Osten Frankreichs abgestürzt. Der Pilot habe sich zuvor noch mit dem Schleudersitz aus der Maschine katapultieren können, teilten die französischen Behörden mit. Er wurde verletzt in die Universitätsklinik der ostfranzösischen Stadt Besançon geflogen. Weil der F18-Kampfjet in unbewohntem Gebiet niederging, gab es keine weiteren Verletzten. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

