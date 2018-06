Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss vorerst auf den kroatischen Mittelfeldspieler Luka Modric verzichten. Wie die Königlichen am Mittwoch mitteilten, leidet der 30-Jährige an einer Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel. Modric hatte sich die Blessur am Sonntag bei Kroatiens 3:0 gegen Bulgarien in der EM-Qualifikation zugezogen. Wie lange er ausfüllt, ist nach Auskunft des Klubs noch unklar.