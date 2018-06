Santiago de Chile (SID) - DFB-Trainer Christian Wück hat kurz vor dem Start der U17-WM in Chile Patrick Fritsch von Borussia Dortmund nachnominiert. Der 16-Jährige ersetzt Dennis Geiger (1899 Hoffenheim), der verletzungsbedingt ausfällt. "Für Dennis tut es mir extrem Leid. Wir hatten ihn fest eingeplant", sagte Wück.

Die U17 startet am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Eurosport2) in Chillán mit dem Spiel gegen Australien in die WM. Anschließend geht es am 22. Oktober (01.00 MESZ/Eurosport) erneut in Chillan gegen Argentinien und am 25. Oktober (00.00 MESZ/Eurosport) in Talca gegen Mexiko.