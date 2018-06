Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler und England-Profi Thomas Hitzlsperger hat den neuen Teammanager Jürgen Klopp vor "No-Gos" beim FC Liverpool gewarnt. "Er sollte nicht sagen, dass er London mag. Auf keinen Fall versuchen, 'scouse', das 'Liverpool-Englisch' zu sprechen. Und, das Wichtigste: nie, nie, nie behaupten, dass der Säulenheilige des FC Liverpool, Steven Gerrard, nicht der beste Spieler der Welt ist", sagte Hitzlsperger der Wochenzeitung Die Zeit.

Der frühere Spieler des LFC-Stadtrivalen FC Everton geht zudem davon aus, dass die englischen Medien den deutschen Coach ("The Normal One") als Widerpart zu Teammanager José Mourinho ("The Special One") vom FC Chelsea aufbauen werden.

"Ich vermute, die englischen Zeitungen werden sehr schnell dieses Duell zwischen ihm und José Mourinho inszenieren wollen", sagte Hitzlsperger: "Mourinho braucht einen starken Herausforderer, Sir Alex Ferguson ist weg, und Arsène Wenger von Arsenal kann ihm nicht ansatzweise das Wasser reichen."