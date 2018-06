Asuncion (SID) - Vize-Weltmeister Argentinien hat mit dem 0:0 in Paraguay seinen Fehlstart in die südamerikanische Qualifikation zur Fußball-WM-Endrunde 2018 perfekt gemacht. Die Gauchos waren zuvor zum Auftakt der Eliminatorias mit 0:2 gegen Ecuador gestrauchelt. Dagegen schoss sich Erzrivale Brasilien mit einem 3:1 (2:0) gegen Venezuela nach der 0:2-Schlappe vom vergangenen Donnerstag in Chile vorerst aus der Krise.

Nach dem ersten Doppelspieltag haben noch drei der zehn Teams eine weiße Weste. Uruguay fuhr gegen Kolumbien mit 3:0 (1:0) ebenso seinen zweiten Sieg ein wie Ecuador mit dem 2:0 (0:0) gegen Bolivien sowie Copa-América-Sieger Chile, der sich in Peru auch dank eines Doppelschlags des Hoffenheimers Eduardo Vargas mit 4:3 (3:2) durchsetzte.

Die nächste Runde (13. November) im Kampf um die vier Direkttickets nach Russland birgt mit dem Giganten-Duell zwischen Argentinien und Brasilien sowie dem Gipfeltreffen zwischen Ecuador und Uruguay viel Brisanz. Chile kann gegen Kolumbien seine Siegesserie fortsetzen. Peru gegen Paraguay und Bolivien gegen Venezuela komplettieren den dritten Spieltag.

Herausragender Akteur bei Brasiliens Triumph in Fortaleza war England-Legionär Willian. Der Offensivspieler des FC Chelsea ließ die Fans bereits nach 36 Sekunden jubeln und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (41.). Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Christian Santos (64.) stellte Santos-Stürmer Ricardo Oliveira (74.) auf Vorlage des Münchners Douglas Costa den alten Abstand wieder her.

In Asuncion kaufte Paraguay, das zum Auftakt 1:0 in Venezuela gewonnen hatte, den Gästen aus Argentinien vor allem mit Härte den Schneid ab. Torchancen waren in der spielerisch schwachen Partie Mangelware.

In Lima stellte der Hoffenheimer Eduardo Vargas erneut seinen Torriecher im Nationaltrikot unter Beweis und steuerte beim Sieg gegen Peru einen Doppelpack (41./49.) bei. Ebenfalls doppelt traf Superstar Alexis Sánchez (7./44.) vom FC Arsenal. Für die Tore der Gastgeber, bei denen Christian Cueva (24.) früh die Rote Karte sah, sorgten der Ex-Schalker Jefferson Farfan (9./35., Foulelfmeter) sowie der frühere Münchner und Hamburger Bundesliga-Profi Paolo Guerrero (90.+2).

Bei Uruguays Sieg gegen Kolumbien trafen in Montevideo Diego Godín (35.), Diego Rolan (51.) und Abel Hernández (88.). Ecuador kam in Quito dank Miller Bolanos (81.) und Felipe Caicedo (90.+5/Foulelfmeter) zu späten Treffern gegen Bolivien.