Leipzig (SID) - Das MDR-Fernsehen überträgt am Wochenende in seiner Sendung "Sport im Osten extra" zwei Spiele aus der 3. Fußball-Liga live. Am Samstag zeigt der Sender das Derby zwischen Tabellenführer Dynamo Dresden und Ex-Bundesligist Energie Cottbus (14.00 Uhr). Einen Tag später wird ebenfalls um 14.00 Uhr die Partie zwischen Erzgebirge Aue und Aufsteiger 1. FC Magdeburg übertragen.