München (dpa) - Das Preisvergleichs-Portal Check24 stellt seine Kooperation mit der Senderkette ProSiebenSat.1 auf den Prüfstand.

Mit der Übernahme des Portals Verivox sei ProSiebenSat.1 zum größten Wettbewerber für Check24 geworden und weiter auf Expansionskurs, sagte Christoph Röttele, Mitglied der Geschäftsführung, am Mittwoch in München. "Wir erwarten weitere Zukäufe und Beteiligungen." Check24 werde daher künftig vielleicht keine Werbung mehr in den Fernsehsendern von ProSiebenSat.1 schalten.

Um wieviel Geld es dabei für ProSiebenSat.1 geht, ließ Check24 offen. In den vergangenen Jahren hatte Check24 seine TV-Werbausgaben massiv gesteigert. Derzeit liegt das gesamte Volumen vor Abzug von Rabatten bei rund 118 Millionen Euro. ProSiebenSat.1 reagierte gelassen auf die Aussagen. "Wir befinden uns in Gesprächen über die Fortsetzung der Zusammenarbeit 2016", sagte ein Sprecher.

Check24 sieht sich als größter Anbieter von Preisvergleichen für Versicherungen, Reisen und anderen Produkten in Deutschland. Zwischen 2004 und 2014 hat das Münchner Unternehmen den Umsatz nach eigenen Angaben von 2 Millionen auf knapp 210 Millionen Euro gesteigert. In Zukunft stellt sich Röttele aber auf mehr Gegenwind ein: Neben ProSiebenSat.1 und anderen deutschen Wettbewerbern stehe auch der US-Gigant Google in den Startlöchern. "Irgendwann wird Google kommen. Die Frage ist nur, wann."

In den USA ist Google seit einigen Monaten bereits mit einem KfZ-Versicherungs-Vergleich aktiv. "Wir haben Respekt vor dem Wettbewerb mit ProSiebenSat.1 und Google - aber keine Angst", sagte Gründer und Geschäftsführer Henrich Blase. Dennoch wolle Check24 eigenständig bleiben. "Wir werden das weiterhin selbstständig und ohne externe Finanzierung hinbekommen." Chancen für weiteres Wachstum sieht er unter anderem mit Baufinanzierungen, bei denen Check24 auch dem Anbieter Interhyp Konkurrenz machen will.

In der Autoversicherung vermittelt Check24 bereits Hunderttausende Kunden an die Versicherer. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskauflaute hatte vor wenigen Wochen aber eine Klage gegen Check24 eingereicht, weil er dem Internetportal dabei eine Irreführung der Verbraucher vorwirft: Check24 tarne sich zwar als Preisvergleichsportal - arbeite aber genau wie ein Makler und kassiere Provisionen, wenn ein Kunde einen Vertrag abschließt. Auf den ersten Blick könnten die Kunden dies jedoch nicht erkennen. Röttele sieht die Klage gelassen. "Wir sind der Auffassung, alle Anforderungen zu erfüllen."