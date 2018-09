Jerusalem (dpa) - Nach einer Serie palästinensischer Anschläge schickt Israel Hunderte Soldaten in die Städte. Sechs Kompanien sollten dort die Polizeikräfte verstärken, teilte die Armee mit. Genaue Zahlen wurden nicht genannt, es handelt sich jedoch zumindest um Hunderte Soldaten. Nach einem Beschluss des Sicherheitskabinetts darf die Polizei angesichts der fortdauernden Gewalt zudem arabische Viertel in Jerusalem abriegeln. Das Sicherheitskabinett entschied in der Nacht, dass ein nach einem Anschlag zerstörtes Haus eines Terroristen nicht wieder aufgebaut werden dürfe.

