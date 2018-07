Berlin (dpa) - Eine Sonderkommission der Berliner Polizei ermittelt seit gestern im Fall des seit dem 1. Oktober vermissten vierjährigen Mohammed. Bislang seien 130 Hinweise eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Bis zu 50 Spezialisten sind in der Sonderkommission tätig. Bisher gibt es keinen konkreten Hinweis darauf, wo sich der Junge aufhält. Er hatte das Gelände des Landesamts für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit an der Hand eines etwa 35 bis 50 Jahre alten Mannes verlassen. Ein entsprechendes Video war in der vergangenen Woche ausgewertet worden.

