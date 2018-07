Jerusalem (AFP) Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben am Mittwoch in Ost-Jerusalem einen Mann erschossen, bevor er eine Messerattacke verüben konnte. "Ein Terrorist lief auf dem Vorplatz des Damaskustors mit einer Stichwaffe auf einen Wachmann zu und wurde von Polizisten durch Schüsse getötet", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das Damaskustor führt ins muslimische Viertel der Jerusalemer Altstadt.

