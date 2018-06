Maiduguri (AFP) Bei drei heftigen Explosionen in der nordnigerianischen Stadt Maiduguri sind am Dienstagabend nach Angaben von Anwohnern und Rettungskräften mehrere Menschen getötet worden. Die Ursache für die kurz aufeinander folgenden Detonationen seien noch nicht klar, sagte ein Bewohner der Stadt, Bashir Mohammed, dessen Haus sich in der Nähe des Explosionsortes befindet. Die Großstadt Maiduguri ist immer wieder Ziel von Anschlägen der Islamistengruppe Boko Haram.

