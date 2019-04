Multan (AFP) Weil die Polizei ihre Anzeige wegen Vergewaltigung durch zwei Polizisten nicht aufnahm, hat sich eine junge Pakistanerin bei lebendigem Leib angezündet. Die 19-Jährige sei ihren Verletzungen erlegen, teilte am Mittwoch eine Polizeisprecherin in der Provinz Punjab mit. Im Zuge der Ermittlungen wurden demnach mittlerweile die beiden verdächtigten Polizisten von der Wache in Muzaffargarh festgenommen, vor der Sonia Bibi sich am Dienstag in Brand gesetzt hatte. Der Chef der Polizeiwache wurde vom Dienst suspendiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.