Bukarest (AFP) In Rumänien hat am Mittwoch der Berufungsprozess gegen den früheren Foltergefängnis-Direktor Alexandru Visinescu begonnen. Der 90-Jährige war im Juli in erster Instanz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem Auftakt des Berufungsverfahrens vertagten die Richter den Prozess sofort auf den 25. November, damit sich Visinescu einen Anwalt besorgen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.