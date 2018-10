Moskau (AFP) Die russische Luftwaffe hat nach Angaben aus Moskau bei neuen Angriffen in Syrien 40 Ziele der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) attackiert. In den vergangenen 24 Stunden seien Ziele der "terroristischen Infrastruktur" des IS in den Provinzen Aleppo, Idlib, Latakia, Hama und Deir Essor angegriffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen mit. Unter anderem sei ein Trainingslager in den Bergen von Idlib zerstört worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.