Chicago (SID) - Die Chicago Cubs haben sich ihr Ticket für das Halbfinale in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB gesichert. Im eigenen Stadion gewannen die Cubs mit 6:4 gegen die St. Louis Cardinals und setzten sich damit in der "best-of-five"-Serie mit 3:1 durch. Seit 107 Jahren warten die Cubs auf ihren dritten World-Series-Gewinn.

Dagegen mussten die New York Mets im vierten Spiel den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Gegen die Los Angeles Dodgers verloren die Mets 1:3. Das fünften Spiel am Donnerstag in Los Angeles muss nun entscheiden, wer von den beiden Teams ins Halbfinale einzieht und Gegner von den Cubs wird.