Köln (SID) - Um 12.00 Uhr wird Stefan Effenberg in Paderborn als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der 47-Jährige soll den Bundesliga-Absteiger aus der Krise führen. Mit lediglich sieben Punkten aus zehn Spielen belegen die Ostwestfalen in der Tabelle nur Platz 15.

Das Bundesliga-Duo Bayern München und VfL Wolfsburg hat das Achtelfinale der Frauenfußball-Champions-League im Visier. Unter Zugzwang steht dabei ab 17.00 Uhr Wolfsburg. Im Hinspiel kam der DFB-Pokalsieger bei ZFK Spartak Subotica nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Beim deutschen Meister aus München ist die Ausgangslage für das Rückspiel gegen Twente Enschede dank Melanie Leupolz ordentlich. Die Europameisterin erzielte beim 1:1 erst in der Schlussphase das wichtige Auswärtstor. Die Partie in München wird um 19.00 Uhr angepfiffen.

Am Mittwoch startet Alba Berlin in seine 26. Saison im Europapokal. Am 1. Spieltag muss der achtmalige Bundesliga-Champion in der Gruppe B zum Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg reisen. Die Partie geht um 20.00 Uhr los. Zudem spielen die Telekom Baskets Bonn in der Gruppe A ab 18.30 Uhr gegen die EWE Baskets Oldenburg und in der Gruppe C empfängt ratiopharm Ulm Reyer Venedig. Dieses Spiel startet um 19.30 Uhr.