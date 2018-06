Kienbaum (SID) - Christopher Jursch aus Cottbus, deutscher Vize-Meister am Reck, wird sich bei den in der kommenden Woche beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Glasgow mit der undankbaren Rolle des Ersatzturners begnügen müssen. Diese Entscheidung gab Bundestrainer Andreas Hirsch am Mittwoch beim WM-Trainingslager in Kienbaum bekannt. Der Chefcoach entschied sich stattdessen für den Berliner Philipp Herder.