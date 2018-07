Köln (SID) - Die Tschechin Petra Kvitova steht als vierte Teilnehmerin für das Saisonfinale der besten acht Tennisspielerinnen in Singapur (25. Oktober bis 1. November) fest. Dies teilte die Spielervereinigung WTA am Mittwoch mit, ebenfalls sicher dabei sind Maria Scharapowa (Russland), Garbine Muguruza (Spanien) und die Rumänin Simona Halep. Angelique Kerber (Kiel) kann ihr Ticket in dieser Woche beim Turnier in Hong Kong lösen, die Polin Agnieszka Radwanska hat eine Chance in Tianjin.

Für Kerber wäre es die dritte Teilnahme beim Saisonfinale. Bei ihren bisherigen beiden Auftritten war die 27-Jährige jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden. Im vergangenen Jahr verpasste die Linkshänderin das Turnier als Neunte knapp. Rekordsiegerin des Saisonabschlussturniers ist Martina Navratilova mit acht Titeln vor Serena Williams und Steffi Graf (je 5). Die Weltranglistenerste Williams hat ihre Saison vorzeitig beendet und wird in Singapur fehlen.