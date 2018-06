Palma de Mallorca (dpa) - Mallorca-Urlauber sollen vom kommenden Jahr an eine Touristenabgabe zahlen. Die Taxe werde bis zu zwei Euro pro Tag und Urlauber betragen, gab die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe der Balearen bekannt. Sie soll auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera in touristischen Unterkünften jeder Art erhoben werden. Auch die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die in den Häfen der Inselgruppe anlegen, werden zur Kasse gebeten. Wann mit der Erhebung begonnen wird, stand zunächst nicht fest.

