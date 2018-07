Ankara (AFP) In der Türkei gibt es angesichts der Kritik an den Behörden nach dem Anschlag von Ankara mit fast hundert Toten erste personelle Konsequenzen. Das Innenministerium entfernte den Polizeichef der Hauptstadt sowie die Chefs der Geheimdienst- und Sicherheitsabteilungen der Polizei in Ankara von ihren Posten, wie die offizielle Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch meldete. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete, einer der Selbstmordattentäter von Ankara sei den Behörden als Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt gewesen.

