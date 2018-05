New York (AFP) Die US-Großbank Bank of America ist im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Das Finanzinstitut gab am Mittwoch bekannt, von Juli bis September einen Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar (3,9 Milliarden Euro) eingefahren zu haben. Vor einem Jahr hatte die Bank wegen einer Rekordstrafe im Zusammenhang mit Geschäftspraktiken vor der Finanzkrise noch einen Verlust von 232 Millionen Dollar verbuchen müssen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.