New York (AFP) Die für knappe Kostüme bekannte US-Popsängerin Miley Cyrus will die Hüllen auf der Bühne nun komplett fallen lassen. Gemeinsam mit der Alternative-Rock-Band "The Flaming Lips" plant die 22-jährige Cyrus ein Nackt-Konzert, bei dem sowohl die Künstler als auch das Publikum die Kleidung ablegen. Flaming-Lips-Sänger Wayne Coyne verkündete die Botschaft auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Außerdem werde bei dem Konzert eine Milch-ähnliche Flüssigkeit "überall hingespritzt".

