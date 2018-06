Los Angeles (AFP) Weil sie unter postnataler Depression leidet, hat sich US-Schauspielerin Hayden Panettiere in ein Behandlungszentrum begeben. Die Promi-Magazine "Us Weekly" und "People" zitierten am Dienstag aus einer Erklärung ihres Sprechers, wonach die Verlobte von Box-Star Wladimir Klitschko wegen ihrer postnatalen Depression professionelle Hilfe sucht. Die 26-Jährige, die im Dezember 2014 ihre Tochter Kaya zur Welt brachte, hatte zuvor offen über ihr Leiden gesprochen. "Ich litt ein wenig unter Wochenbettdepression", sagte sie kürzlich in "Us Weekly". "Ihr seid nicht alleine oder verrückt, meine Damen."

