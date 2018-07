Washington (AFP) Der Online-Bezahldienst Square hat seinen Plan für einen Börsengang vorgelegt. Aus am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten geht hervor, dass die in San Francisco ansässige Firma von Anlegern 275 Millionen Dollar (239 Millionen Euro) einsammeln will. Square strebt demnach die Notierung an dem New Yorker Marktplatz NYSE unter dem Kürzel "SQ" an. Einzelheiten und ein genaues Datum für das Börsendebüt wurden noch nicht genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.