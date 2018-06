Washington (AFP) Russland und die USA stehen nach Angaben aus Washington vor dem baldigen Abschluss einer Vereinbarung über die Luftangriffe in Syrien. "Wir nähern uns der Fertigstellung einer Vereinbarung, die Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit im Luftraum einführen würde", sagte ein Pentagon-Vertreter am Mittwoch nach der jüngsten Gesprächsrunde beider Seiten. "Sie könnte in den kommenden Tagen unterzeichnet und umgesetzt werden."

