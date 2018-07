Washington (AFP) Russland und die USA wollen nach Angaben von US-Verteidigungsminister Ashton Carter am Mittwoch erneut Gespräche über die Luftangriffe beider Seiten in Syrien führen. Bei den Gesprächen von Kommandeuren aus beiden Ländern werde es darum gehen, sicherzustellen, dass sich die russische und die US-Luftwaffe nicht in die Quere kommen, kündigte Carter in Boston an. Er forderte, Russland müsse sich im syrischen Luftraum "professionell" verhalten und sich an Sicherheitsmaßnahmen halten.

