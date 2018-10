Las Vegas (dpa) - US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat sich in der Syrien-Frage für eine klare Linie der USA im Bezug auf Russland ausgesprochen. "Wir müssen sein Schikanieren beenden", sagte Clinton bei der ersten TV-Debatte der demokratischen Partei in Las Vegas bezogen auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es sei nicht akzeptabel, wenn er in Syrien noch mehr Chaos stifte, sagte die frühere US-Außenministerin. Dafür bedürfe es eine stärkeren Führungsposition der USA. An der Debatte nahmen fünf Bewerber für die demokratische Partei teil.

