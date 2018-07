Brüssel (AFP) Durch einen Pakt mit der Türkei will die EU die Flüchtlingskrise eindämmen: Beim Gipfel am Donnerstag in Brüssel wurde um einen Aktionsplan gerungen, mit dem sich Ankara für die Aussicht auf Visaerleichterungen und bis zu drei Milliarden Euro Finanzhilfe auf den Stopp der Flüchtlinge an seinen Grenzen verpflichten würde. "Wir stehen nahe vor einem Abkommen", verlautete am Abend aus Diplomatenkreisen. Auch über Geld für Herkunftsländer wurde gestritten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.