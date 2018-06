Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) erwirkt. Der 27-jährige Deutsche stehe im dringenden Verdacht, im April 2014 nach Syrien ausgereist zu sein und sich dort dem IS angeschlossen zu haben, teilte die Karlsruher Behörde am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.