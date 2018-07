Berlin (AFP) Vor der Beratung über das Asyl- und Flüchtlingspaket im Bundestag hat die Linkspartei schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. "Wir haben ein Staatsversagen", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Was gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten, war doch Chaos", fügte er hinzu.

