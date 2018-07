Köln (AFP) Ein knappes Jahr nach den Hooligan-Krawallen in Köln hat ein Gericht das polizeiliche Verbot eines erneuten Aufmarschs von Hooligans und Rechtsextremen in der Domstadt teilweise aufhoben. Der für den 25. Oktober angemeldete Demonstrationszug bleibe zwar untersagt, eine Kundgebung an einem festen Ort dürfe jedoch stattfinden, entschied das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag. Gegen den Beschluss ist Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster möglich. (Az. 20 L 2453/15 )

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.