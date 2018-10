Mainz (SID) - Manager Christian Heidel vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat die Gerüchte über einen möglicherweise bevorstehenden Wechsel zum Ligakonkurrenten Schalke 04 nicht dementiert. "Ich habe nie Wasserstandsmeldungen abgegeben. An dieser Arbeitsweise wird sich auch nichts ändern, insbesondere wenn es um meine Person geht", sagte der 52-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Punktspiel der Mainzer gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Heidel hat bei den Rheinhessen noch einen Vertrag bis 2017, den er "selbstverständlich" respektiere. "Ich würde nie etwas tun, was diesem Verein in irgendeiner Form schaden würde. Ein offeneres Verhältnis als das, das ich zu meinen Vorstandskollegen pflege, gibt es nicht", meinte Heidel: "Ich würde diesen Klub niemals im Streit verlassen."

Angeblich soll Heidel auf Schalke Horst Heldt ablösen, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Bereits im Juli hatte der kicker vom Schalker Interesse an Gladbachs Sportdirektor Max Eberl berichtet.