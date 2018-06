Los Angeles (dpa) - Jane Fonda (77) hat ein hüllenloses Vergnügen mit Michael Jackson enthüllt. "Ich bin mit ihm Nacktbaden gegangen", verriet die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin ("Coming Home") jetzt dem Branchenblatt "Hollywood Reporter".

Der 2009 gestorbene Popstar habe sie Anfang der 80er Jahre am Set des Films "Am goldenen See" im US-Staat New Hampshire besucht und mit ihr zusammengewohnt. Jane Fonda stand mit ihrem Vater Henry und mit Katharine Hepburn vor der Kamera. "Er kam und blieb zehn Tage."

Jackson, der laut Fonda damals nach einem ersten Filmauftritt in "The Wiz - Das zauberhafte Land" (1978) auch Filmstar werden wollte, habe vor allem sein Idol Hepburn treffen wollen. Sie habe ihm viele Storys erzählen können.