Frankfurt/Main (dpa) - Katarina Witt bereitet ihr 50. Geburtstag am 3. Dezember keine schlaflosen Nächte. "Ich habe kein Problem damit. Die Fuffzig von heute ist die neue 30", sagte der frühere Eiskunstlaufstar auf der Frankfurter Buchmesse.

Hat die 49-Jährige irgendwelche Schönheitsgeheimnisse? "Ich muss schon ein bisschen Sport machen und ich lebe auch relativ gesund, aber vor allem hab' ich eine ganz, ganz positive Lebenseinstellung und einfach ein sehr schönes Leben. Und dann strahlt man das auch aus."

Auf der Buchmesse warb Witt für ihr neues Buch "So viel Leben!" (Edel), das am 9. November erscheint. "Wenn man ein halbes Jahrhundert auf der Erde weilt, bot sich das einfach an", sagte sie. Es ist angekündigt als Zusammenstellung von Bildern und Dokumenten aus Witts Leben, von ihr ausgesucht und kommentiert. Nach "Meine Jahre zwischen Pflicht und Kür" (1994) wird es ihr zweites in Deutschland erscheinendes autobiografisches Buch.