Moskau (AFP) Die russischen Behörden haben ein millionenschweres Hilfspaket zur Rettung der Investtorgbank (ITB) angekündigt. Die größere Bank TKB werde die ITB übernehmen und sanieren, kündigte die russische Zentralbank am Donnerstag in Moskau an. Die russische Einlagensicherung werde der ITB einen zehnjährigen Kredit von 29,7 Milliarden Rubel (417 Millionen Euro) gewähren, der TKB ein Darlehen in Höhe von umgerechnet 275 Millionen Euro.

