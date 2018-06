New York (SID) - Die Kansas City Royals und die Toronto Blue Jays haben mit Heimsiegen das Halbfinale in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB erreicht. Kansas City setzte sich gegen die Houston Astros mit 7:2 durch und gewann die Serie best of five ebenso mit 3:2 wie Toronto, das im entscheidenden Spiel gegen die Texas Rangers mit 6:3 die Oberhand behielt.

Zuvor hatten sich bereits die Chicago Cubs einen Platz im Halbfinale gesichert. Gegner dort werden die New York Mets oder die Los Angeles Dodgers, aktuell steht es in der Serie 2:2.