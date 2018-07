New York (AFP) Im US-Bundesstaat New York sollen Eltern ihren 19-jährigen Sohn in einer Kirche zu Tode geprügelt haben. Der 65 Jahre alte Vater und die 59 Jahre alte Mutter müssten sich wegen Totschlags verantworten, teilte die Polizei im Ort New Hartford am Mittwoch mit. Vier weitere Kirchenmitglieder wurden wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen.

