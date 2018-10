Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird noch am Donnerstag den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan stoppen. Dies verlautete aus Regierungskreisen in Washington. Angesichts der Taliban-Offensive hatte sich der US-Oberkommandeur in Afghanistan, John Campbell, kürzlich für einen langsameren Abzug vom Hindukusch ausgesprochen.

