Washington (AFP) Mehr als 25 Jahre nach der Umweltkatastrophe durch den Öltanker "Exxon Valdez" haben die US-Behörden sämtliche Justizverfahren gegen das Unternehmen in dem Fall eingestellt. Wie das US-Justizministerium am Donnerstag in Washington erklärte, wurden alle Vorgänge gegen den US-Ölkonzern Exxon ad acta gelegt. Die Havarie der "Exxon Valdez" am 24. März 1989 vor Alaska hatte die zweitschlimmste Ölpest in der Geschichte der USA zur Folge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.