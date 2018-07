Washington (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant in der nächsten Woche ein Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Deutschland. Der israelische US-Botschafter Ron Dermer sagte dem Nachrichtensender CNN am Freitag, Kerry wolle mit Netanjahu über die eskalierende Gewalt in Israel und den Palästinensergebieten sprechen. Da sich Netanjahu kommende Woche zu einem Besuch in Berlin aufhalte, werde Kerry in die deutsche Hauptstadt reisen, um den israelischen Ministerpräsidenten zu sehen.

