Berlin (AFP) Die Mehrheit im Bundesrat für das am Freitag zur Abstimmung stehende Asylpaket ist gesichert: In der Debatte über die Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise kündigten mehrere Regierungschefs von Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung Zustimmung an. "Die demokratischen Parteien arbeiten zusammen", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Länderkammer. Das sei ein "wichtiges Signal nach innen, gegen Demagogen und Rechtspopulisten, aber auch nach Europa".

