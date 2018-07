Berlin (AFP) Die Nationale Armutskonferenz (nak) hat mehr politische Entschiedenheit bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in Deutschland gefordert. Armut sei "kein unglücklicher Zufall", erklärte nak-Sprecher Frank Johannes Hensel am Freitag in Berlin bei der Vorlage eines zweiten sogenannten Schattenberichts zur Armut in Deutschland. Dieser trägt den Titel "Zehn Jahre Hartz IV - zehn verlorene Jahre".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.