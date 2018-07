Brüssel (AFP) Nach dem Atomabkommen mit dem Iran wird die EU am Sonntag nach Angaben von Diplomaten formell das Ende der Sanktionen gegen das Land verkünden. Die Maßnahme werde aber erst frühestens Ende des Jahres greifen und auch nur dann, wenn Teheran alle Auflagen im Rahmen des Atomabkommens erfülle, sagte ein westlicher Diplomat am Freitag in Brüssel. Demnach wird die EU am Sonntag den rechtlichen Rahmen für eine Aufhebung der Sanktionen beschließen.

