Düsseldorf (SID) - Ausgerechnet gegen seinen langjährigen Trainer Norbert Meier hat Fortuna Düsseldorf den Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Gegen Meiers neuen Klub Arminia Bielefeld gewann die Fortuna nach zuvor vier Spielen ohne Sieg mit 1:0 (1:0), verließ vorerst den Abstiegs-Relegationsplatz und nahm Trainer Frank Kramer zunächst einmal aus der Schusslinie.

Für Aufsteiger Bielefeld war es am 11. Spieltag erst die zweite Niederlage, da die Ostwestfalen aber achtmal unentschieden spielten und erst einmal gewannen, haben sie nur zwei Punkte mehr als die Rheinländer auf dem Konto. Meier hatte die Fortuna von 2008 bis 2013 trainiert und von der dritten in die erste Liga geführt. An alter Wirkungsstätte verlor er nun ausgerechnet durch ein Eigentor seines Torhüters Wolfgang Hesl (24.).

27.303 Zuschauer sahen eine spielerisch schwache erste Halbzeit, in der die Arminia die große Chance zur Führung hatte. Einen Kopfball von Bielefelds Torjäger Fabian Klos lenkte Fortuna-Keeper Michael Rensing (23.) aber zur Ecke. Fast im Gegenzug hatte Rensings Kollege Hesl großes Pech, als er eine scharfe Hereingabe von Sercan Sararer von der Grundlinie mit der Hacke ins eigene Tor verlängerte. Nach der Pause drängte die Arminia zunächst auf den Ausgleich, ein Tor von Christopher Nöthe wurde wegen einer Abseitsstellung aber zurecht nicht anerkannt.