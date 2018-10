Glasgow (SID) - Teammanager Gordon Strachan soll die schottische Fußball-Nationalmannschaft trotz der verpassten Qualifikation für die EURO 2016 zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland führen. Der 58-Jährige verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre, das teilte der nationale Verband am Freitag mit.

Als Vierter in Deutschlands Gruppe D hatte Schottland die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr in Frankreich verspielt. Anschließend hatte Strachan sich Bedenkzeit erbeten. In der WM-Qualifikation trifft Schottland auf England, die Slowakei, Slowenien, Litauen und Malta.